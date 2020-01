Messina, al Teatro Vittorio Emanuele laboratori per bambini

16 Gennaio 2020 13:32

Al Teatro di Messina laboratori creativi per i più piccoli: le attività si svolgono in occasione degli spettacoli della stagione di prosa e musica del Teatro

Già dalla scorsa settimana gli appuntamenti al Teatro Vittorio Emanuele di Messina si sono arricchiti anche di un calendario dedicato ai più piccoli: laboratori creativi che mirano a stimolare la creatività e introdurre alla lettura ed alle discipline teatrali e artistiche. Un appuntamento ricorrente quello proposto per il Pomeriggio Bimbi, un’occasione per trascorrere con tutta famiglia un pomeriggio al Vittorio Emanuele.

I laboratori e le attività proposte si svolgono in occasione degli spettacoli della stagione di prosa e musica del Teatro.

Dopo l’incontro della scorsa settimana, in cui i bimbi hanno scoperto ogni segreto del pittore olandese Vincent Van Gogh, sabato 18 Gennaio il Bookshop ha organizzato, in coincidenza con lo spettacolo di danza classica “Io Don Chisciotte”, una lettura animata de “L’ingegnoso Signor don Chisciotte della Mancia”, al quale seguirà un laboratorio artistico, curato da Simona Ruvolo. L’appuntamento è rivolto a tutti i bimbi dai 5 ai 10 anni. E’necessaria la prenotazione presso la pagina Facebook del Bookshop TVE.

