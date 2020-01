Messina, sulla Panoramica spariscono i cassonetti: la spazzatura si butta per strada

2 Gennaio 2020 20:49

Sulla Panoramica la raccolta differenziata non è ancora iniziata, ma sono stati tolti i cassonetti. Incivili lasciano i rifiuti in strada. Carbone e Fulco chiedono a Messina Servizi di rimuovere immediatamente i cumuli di immondizia



A Messina, spariti i cassonetti, la spazzatura si butta in strada. Succede sulla Panoramica, precisamente nella zona in cui il servizio porta porta non è ancora iniziato, ma i cassonetti, senza alcun preavviso, sono stati eliminati. Dario Carbone, Vice Presidente del “Vento dello Stretto” e Lorena Fulco, Consigliere della V Circoscrizione, chiedono a Messina Servizi che vengano immediatamente rimossi i cumuli di immondizia.

“La raccolta differenziata non è ancora stata avviata in questa zona e la rimozione dei cassonetti costringe i cittadini a girovagare per la città con l’immondizia appresso. Sarebbe stato opportuno non soltanto comunicare che sarebbe avvenuta la rimozione ma soprattutto non lasciare quintali di immondizia in mezzo alla strada con le problematiche dal punto di vista igienico sanitario che ne derivano” dichiara Dario Carbone.

Dello stesso avviso Lorena Fulco: “I residenti del nostro quartiere si stanno mostrando assolutamente collaborativi e pronti all’avvio della raccolta differenziata ma ci vuole rispetto nei loro confronti. Non è corretto rimuovere i cassonetti senza una preventiva comunicazione peraltro lasciando in condizioni pietose delle strade già di per sé poco curate. Spero che la MSBC intervenga il prima possibile.”

