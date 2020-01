Messina, Cacciotto sollecita l’Amministrazione comunale: “In città mancano spazi ricreativi per anziani e bambini”

13 Gennaio 2020 10:27

Messina, il consigliere della Terza Circoscrizione: “Bambini e anziani, specialmente d’inverno, sono costretti a stare a casa in letargo”

“Quale futuro ma soprattutto quale presente per gli anziani ed i bambini della nostra città?” A domandarselo è il consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto in merito alla assoluta mancanza di strutture pubbliche per gli anziani della nostra città “costretti, soprattutto nel periodo invernale, a stare a casa in letargo”. “In città- prosegue il consigliere- mancano ludoteche pubbliche, spazi gioco per i bambini di tenera età per i quali non c’è nessuna occasione di svago e socializzazione cittadina.

È assurdo tutto ciò! Per i bambini ci lamentiamo che rimangono incollati a computer e smartphone; per gli anziani invece il rischio è quello depressivo”.

Per Cacciotto occorre che l’Amministrazione Comunale si occupi urgentemente di questa situazione. Come? “Basta semplicemente reperire degli spazi all’interno di strutture comunali e destinarli agli anziani ed ai bambini previo regolamento.

Sarebbe un gesto non solo di grande civiltà ma anche di attenzione alle fasce più deboli della nostra società: anziani e bambini, rispettivamente memoria storica e futuro della nostra città”- conclude il consigliere.

Valuta questo articolo