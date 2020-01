28 Gennaio 2020 15:29

Messina: il sindaco De Luca prende in consegna una sedia a rotelle donata dalla associazione Radioperatori. La cerimonia nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni

Questa mattina nel Salone degli Specchi a Messina, Cateno de Luca ha ricevuto dal Presidente e dal Coordinatore dell’Associazione A.C.C.I.R. . Luciano Clemenza e Rosario Tuve. una sedia a Rotelle, la donazione è avvenuta sulla base una specifica richiesta avanzata dal Servizio di Prevenzione dell’Ente che, per l’attuazione del proprio Piano di Emergenza ed Evacuazione, ha la necessità di un mezzo che consentisse al personale con difficoltà deambulatoria di raggiungere nel più breve tempo possibile il punto sicuro di raccolta, situato all’esterno, in caso di emergenza. Cateno del Luca ringraziando i rappresentanti dell’associazione, ha dichiarato:“Siamo soddisfatti della collaborazione con il Terzo Settore, con tutte quelle organizzazioni che riescono a sopperire alle carenze della mano pubblica. E necessario procedere ad una pianificazione complessiva per individuare le barriere che esistono nella nostra città individuando le strategie per arrivare alla loro eliminazione, contestualmente bisogna fare uno sforzo per eliminare le barriere mentali, culturali e dei comportamenti, su questo è necessario accelerare, incominciando con l’essere tutti di buon esempio. Quello di oggi è un esempio virtuoso di sussidarietà orizzontale tra pubblica amministrazione ed organizzazioni del terzo settore, che vanno ringraziate per l’opera meritoria che quotidianamente svolgono, cosi come vanno ringraziati tutti i volontari che donano parte del loro tempo per il perseguimento del bene comune, grande esempio di civiltà che speriamo possa diffondersi e contaminare noi tutti.”

Valuta questo articolo