Messina, maxi sequestro di frutta e verdura a Tremestieri [FOTO]

14 Gennaio 2020 12:01

Messina, circa 900 kg di frutta e verdura sequestrati. Sequestrato anche un’autocarro

Nella mattinata di ieri gli agenti della Municipale, al comando del commissario Giardina, ha eseguito il sequestro di circa 900 kg di frutta e verdura sulla S.S. 114 a Tremestieri, procedendo al sequestro della merce e dell’autocarro utilizzato per il commercio abusivo su area pubblica in assenza di licenza. La merce è stata devoluta alle mense di Sant’Antonio e Cristo Re mentre il mezzo sarà destinato alla demolizione. L’ intervento è stato eseguito in collaborazione con l’arma dei CC della stazione di Tremestieri.

