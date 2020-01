10 Gennaio 2020 07:40

Sequestrate 3 navi traghetto della Caronte & Tourist, beni mobili ed immobili e quote societarie, per oltre 3,5 milioni

Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Messina, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo e quelli di Messina hanno sequestrato 3 navi traghetto della Caronte & Tourist (la Pace, la Caronte e l’Ulisse), denaro, beni mobili ed immobili e quote societarie, per oltre 3,5 milioni.

A carico dei vertici della società di navigazione ipotizzati i reati di truffa per il conseguimento di pubbliche erogazioni, falsità ideologica e frode nelle pubbliche forniture.

