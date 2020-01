Messina, è il giorno del Cambio di Passo: De Luca in consiglio comunale [LIVE]

20 Gennaio 2020 16:43

Messina, seduta decisiva in consiglio comunale: è il giorno del Cambio di Passo

Ha preso il via oggi pomeriggio in Aula a Palazzo Zanca la seduta per la trattazione del Cambio di passo, la piattaforma politico programmatica proposta dal sindaco per il 2020. Un documento sul quale ogni singolo consigliere, dallo scorso 31 dicembre, è stato chiamato a pronunciarsi e che oggi finalmente arriva in Aula: il consiglio comunale è chiamato a decidere se aderire alla cabina di regia proposta dal sindaco. De Luca nella lettera inviata ai consiglieri comunali è stato categorico: senza la fiducia del consiglio comunale si dimetterà.

La seduta è iniziata con due interventi in pregiudiziale. Il consigliere di Libera Me Massimo Rizzo ha chiesto al sindaco delucidazioni in merito ad alcune affermazioni contenute nella lettera inviata nei giorni scorsi ai singoli consiglieri comunali e poi diffusa sui social. De Luca nella sua lettera scriveva che “i recenti comportamenti e le prese di posizione di alcuni consiglieri comunali, hanno dato, a chi ci osserva fuori dal Palazzo, la parvenza che il concetto di “bene comune” ormai non è più di moda e pertanto, essere nelle istituzioni ed essere istituzioni significherebbe principalmente massimizzare il proprio “profitto personale”.

E, in risposta al consigliere Rizzo, De Luca ha risposto spiegando che gli atteggiamenti di alcuni consiglieri comunali sono “scollegati”: “Stiamo attenti alla parvenza che diamo all’esterno di questo Palazzo- ha detto De Luca ai consiglieri- In questi 18 mesi ci sono stati dei risultati, cosa c’è di male nel dire che questi risultati effettivamente li abbiamo raggiunti? Ad oggi non ho sentito un solo consigliere comunale che si sia attribuito i meriti condividendoli con il sindaco. È come se i provvedimenti approvati in quest’aula siano provvedimenti del sindaco, dunque non condivisibili dai consiglieri comunali. Con il Salva Messina abbiamo deciso tutti di stare nella stessa barricata”.

Dopo il consigliere Rizzo è intervenuto il consigliere Vaccarino. Il consigliere di Forza Italia, a nome anche dei capigruppo La Fauci e Sorbello (area Genovese) in sostanza ha contestato la natura del Cambio di Passo. Per Vaccarino con il voto dell’aula si attribuisce una valenza politica al documento proposto da De Luca: un documento “che non possiamo avvallare, perché siamo stati avversari politici durante la scorsa campagna elettorale. Votare il documento significherebbe assoggettare il consiglio comunale al sindaco“. Vaccarino ha quindi chiesto a De Luca di lasciare liberi i consiglieri di votare di volta in volta le singole delibere.

In Aula ci sono tutti i consiglieri tranne il consigliere Lega Bramanti, che è assente giustificato. Assente anche la Giunta.

De Luca: “Chi ha votato il Salva Messina non ha motivi per cambiare idea”

Il sindaco di Messina ha iniziato il suo intervento passando in rassegna tutti i risultati raggiunti dall’amministrazione nel corso degli ultimi 18 mesi.

