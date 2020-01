Messina, sabato stop al tram per la potatura degli alberi: servizio regolare dalla Stazione al Capolinea Annunziata

17 Gennaio 2020 14:23

Messina, sabato 18 gennaio servizio tram parzialmente sospeso per i lavori di potatura: ecco come cambia la viabilità

La direzione generale di ATM ha disposto per domani, sabato 18, dalle ore 7 alle 17, la parzializzazione con sospensione del servizio tranviario nella tratta compresa tra le vie Lucania e Don Luigi Orione, al fine di consentire l’esecuzione degli interventi di potatura alberi. Nella rimanente tratta tranviaria compresa tra la fermata Repubblica e il capolinea Museo il servizio sarà regolare. L’Azienda predisporrà un servizio sostitutivo con autobus Linea 28, oltre il servizio di Linea 1 Shuttle 100, per limitare i disagi all’utenza.

Lavori di potatura in città, come cambia la viabilità

Anche il Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici del Comune di Messina ha adottato limitazioni viarie in un tratto di viale San Martino per agevolare l’attività di potatura e sostituzione di alcune essenze arboree nelle aiuole spartitraffico in adiacenza alla rete tranviaria. Pertanto sempre domani, sabato 18, dalle ore 7 alle 17, vigeranno i divieti di sosta e transito veicolare nella complanare lato monte di viale San Martino, tra le vie Lucania e Don Luigi Orione. Sarà inoltre interdetto il transito veicolare nella carreggiata centrale di viale San Martino, tra le vie Lucania e Salandra.

Lavori sulla tranvia: da lunedì 20 limitazioni viarie per 2 mesi

Per consentire interventi lungo la polifera della tranvia urbana da viale Gazzi a viale Annunziata e lungo i viali Gazzi, Europa, Boccetta, via T. Cannizzaro, corso Cavour e vie limitrofe, nell’ambito dei lavori per la riparazione della dorsale F.O. del ME.T.A. 2001 – sistema di monitoraggio e controllo della mobilità, sono stati adottati provvedimenti viari. Pertanto da lunedì 20, per un periodo di 60 giorni, in prossimità delle camerette e dei pozzetti di rete, sarà interdetto il transito veicolare per semicarreggiata e vigerà il divieto di sosta nelle aree oggetto degli interventi.

