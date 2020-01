Messina, rubano uno scooter: ladri incastrati dalle telecamere [DETTAGLI]

24 Gennaio 2020 17:34

Giardini Naxos (Messina): denunciati due giovani per furto aggravato

I Carabinieri della Compagnia di Taormina, nell’ambito dei servizi straordinari del controllo del territorio tesi a prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio, hanno deferito, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Messina un 21enne di Mascali (CT) ed un minore residente ad Acireale (CT) ritenuti responsabili di furto aggravato di un ciclomotore commesso a Giardini Naxos.

A Giardini Naxos i militari della locale Stazione, hanno ricevuto la segnalazione del furto di un ciclomotore in via Consolare Valeria ed hanno avviato immediati accertamenti acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Una telecamera aveva ripreso i malviventi nell’atto in cui forzavano il bloccasterzo e si impossessavano del motociclo, mentre un’altra ripresa aveva indicato ai militari la via di fuga percorsa dai ladri. I Carabinieri dalle immagini hanno identificato i due giovani ed a seguito di perquisizione domiciliare hanno recuperato il veicolo rubato che è stato riconsegnato al legittimo proprietario.

