Messina: al via il nuovo ciclo di incontri del Rettore con le scuole

Nell’ambito delle attività di comunicazione e orientamento promosse dall’Ateneo, il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, tornerà ad incontrare gli studenti delle scuole secondarie superiori di Messina.

Il prof. Cuzzocrea, alla presenza dei Dirigenti degli Istituti superiori, illustrerà i servizi e le agevolazioni offerti dall’Ateneo peloritano e risponderà alle domande dei maturandi.

Gli incontri previsti a partire da fine gennaio riguarderanno l’Istituto nautico “ Caio Duilio”, l’Istituto tecnico economico ”Jaci” e l’Istituto Tecnico-Profesionale “Verona-Trento”; le visite si estenderanno a tutte le altre scuole cittadine nei prossimi mesi.

“Questo ciclo di incontri, iniziato lo scorso anno – ha detto il Rettore – mi ha dato modo di dialogare con molti studenti che si apprestano ad entrare nel mondo della formazione universitaria, molte osservazioni sono state spunto per rispondere alle esigenze dei nostri ragazzi; il nostro Ateneo, infatti, a fronte di molti trasferimenti verso Università del Centro-Nord ha approntato delle misure, e ancora altre ne introdurrà, al fine di mettere un freno a questa fuga che sicuramente non giova al Mezzogiorno d’Italia: borse di studio, no tax area in presenza di determinati requisiti, ma soprattutto l’istituzione di nuovi corsi di laurea sempre più competitivi. La crescita esponenziale degli immatricolati, per quest’anno accademico , ci ha dato ragione. In attesa di incontrare nuovamente gli studenti delle Scuole superiori auguro un felice e proficuo 2020 a tutti i ragazzi e alle loro famiglie”.

