Messina, stop al tram per la potatura degli alberi: servizio sospeso dal Capolinea Bonino alla Stazione [INFO UTILI]

10 Gennaio 2020 15:50

Messina: domani servizio tram sospeso nella tratta tra il Capolinea Bonino e la Stazione, ecco i provvedimenti viari

Per domani, sabato 11, dalle ore 7 alle 17, la direzione generale di ATM ha disposto la parzializzazione con sospensione del servizio tranviario nella tratta compresa tra il capolinea Bonino e la fermata Repubblica (Stazione Centrale), al fine di consentire l’esecuzione degli interventi di potatura alberi. Nel caso di mancata ultimazione dei lavori la sospensione del servizio sarà effettuata anche sabato 18. Nella rimanente tratta tranviaria compresa tra la fermata Repubblica e il capolinea Museo il servizio sarà regolare. L’Azienda predisporrà un servizio sostitutivo con autobus Linea 28, oltre il servizio di Linea 1 Shuttle 100, per limitare i disagi all’utenza.

Potatura alberi: come cambia la viabilità in città

Inoltre, anche il Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici ha disposto limitazioni viarie in un tratto di viale San Martino per agevolare l’attività di potatura e sostituzione di alcune essenze arboree. Pertanto, sempre domani, sabato 11, dalle 7 alle 17, sul viale San Martino, nel tratto compreso tra la via Lucania ed il viale Europa sarà interdetto al transito veicolare una fascia della carreggiata stradale per una lunghezza di 2 metri, sia lato valle che lato monte, in adiacenza alle aiuole spartitraffico di separazione tra la sede tranviaria e la carreggiata stradale destinata al transito dei veicoli gommati, garantendo in sicurezza, la regolare circolazione in direzione sud-nord e nord-sud, nella restante carreggiata.

