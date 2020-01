Prefettura di Messina, Città Metropolitana e Regione insieme: ecco il Piano speditivo provinciale di Protezione Civile

30 Gennaio 2020 12:36

La Prefettura organizza, d’intesa con la Città Metropolitana di Messina e il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, un incontro per la presentazione del Piano speditivo provinciale di Protezione Civile

La Prefettura di Messina, d’intesa con la Città Metropolitana e il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, ha organizzato, nell’ambito delle iniziative già da tempo avviate per la gestione dell’emergenza a livello provinciale, uno specifico incontro per la presentazione del Piano speditivo provinciale di Protezione Civile, la cui stesura è stata curata dai componenti di un apposito Gruppo di Lavoro formato da rappresentanti dei tre Enti.

All’evento, che si svolgerà domani, venerdì 31 gennaio alle ore 10,30, presso il Salone degli Specchi della Città Metropolitana di Messina, sarà presente il Prefetto di Messina, dr.ssa Maria Carmela Librizzi.

Sono stati invitati a partecipare, oltre al Sindaco della Città Metropolitana, anche i Sindaci dei Comuni della provincia, i responsabili delle Forze di Polizia e i rappresentanti degli Uffici, delle aziende erogatrici dei servizi e delle strutture operative locali che fanno parte del sistema di protezione civile.

Il convegno costituisce un importante appuntamento istituzionale per favorire il raccordo tra tutti gli Enti interessati con lo scopo di creare la necessaria sinergia nella gestione di eventuali situazioni emergenziali nonché, più in generale, per affermare la cultura della prevenzione ai fini della riduzione dei rischi.

Valuta questo articolo