Messina, pesce avariato venduto per strada: sequestrati 120 kg di gamberetti e orate sulla ss 114 [FOTO]

9 Gennaio 2020 12:31

L’Annona di Messina sequestra 120 kg di pesce venduto in strada abusivamente e in gran parte non idoneo al consumo: il pesce giudicato commestibile è stato devoluto alle mense di Sant’Antonio e delle Piccole Suore

Questa mattina la Sezione Polizia specialistica Annona di Messina, con il Comandante Vicario Commissario Giardina, nell’ambito dell’attività di contrasto all’abusivismo che continua a essere svolta dalla Polizia Municipale, ha sequestrato lungo la ex SS 114, a Santa Lucia, ben 120 kg di pesce esposto abusivamente in vendita. Si trattava di 100kg di gamberetti e 20 kg di orate di allevamento che sono stati esaminati dal Veterinario dell’Asp dott.ssa Sciarrone, che li ha giudicati solo in parte idonei al consumo umano, disponendo la distruzione della merce che appariva avariata.

Pertanto, trattandosi di alimenti soggetti a rapido deterioramento, il pesce giudicato commestibile è stato devoluto alla mensa di Sant’Antonio e delle Piccole Suore.

