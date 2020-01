28 Gennaio 2020 15:42

Messina: “Patto per il Sud” riunione operativa a Palazzo dei Leoni presieduta dal Sindaco Metropolitano Cateno De Luca

Riunione alla città Metropolitana di Messina per il monitoraggio degli interventi finanziati sul “Patto per il Sud”, dell’importo di 335 milioni di euro, alla presenza del sindaco metropolitano Cateno De Luca, dell’Assessore Comunale ai finanziamenti extra bilancio Carlotta Previti, del dott. Francesco Roccaforte, dell’Arch. Roberto Siracusano e alla presenza dei RUP degli interventi nell’ambito del Patto. L’incontro ha avuto l’obiettivo di verificare lo stato degli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata. Il Sindaco ha chiarito che nella sua qualità di Autorità politica del Patto ha l’obbligo di verificare quali interventi non siano ancora dotati dei requisiti minimi per rispettare la tempistica necessaria per non correre rischi di definanziamento. “L’Autorità di Gestione” ha dichiarato il Sindaco” entro il mese di marzo ha la necessità di sapere quali sono state le cause ostative che fino ad oggi hanno impedito l’avanzamento fisico e finanziario delle opere pubbliche. In qualità di sindaco pretendo che si attivino i dirigenti per produrre tutte le progettazioni esecutive entro il mese di giugno munite di formale approvazione amministrativa per la conclusione di tale fase procedurale. “Procederò” ha continuato il Sindaco “a segnalare alla Corte dei Conti per danno erariale i dirigenti ed i R.U.P. che non rispetteranno il Cronoprogramma con la conseguente revoca dei finanziamenti.

