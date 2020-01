Messina, il Papardo migliora la performance: aumentano i ricoveri ad alta complessità e la qualità delle cure

30 Gennaio 2020 16:11

Messina: l’Azienda Ospedaliera Papardo migliora la sua performance rispetto al 2018. Paino: “dati ci incoraggiano a fare ancora meglio”

L’Azienda Ospedaliera Papardo ha migliorato le sue performance incrementando nel 2019 la produzione di circa 2 milioni di euro rispetto al 2018 e riducendo l’indebitamento strutturale di oltre 4 milioni di euro.

Tra i dati più significativi l‘aumento dei ricoveri ad alta complessità in altre parole sono stati trattati casi più difficili che il Papardo si è dimostrato in grado di affrontare.

“Questi dati ci incoraggiano a fare ancora meglio – dichiara il Direttore Generale dell’A.O. Papardo Mario Paino – sono già un primo quadro che ci rassicura sulle nuove strategie adottate. A parità dei costi aumenta l’efficienza dell’azienda e la qualità delle cure. In questo modo non ci si limita solo al risanamento, producendo di più, ma soprattutto sulla qualità e sulla credibilità del Papardo, sempre più riferimento per la comunità messinese.”

