Messina: al via nuovi concorsi al Papardo [DETTAGLI]

20 Gennaio 2020 10:03

Messina, nuove assunzioni al Papardo: saranno assunti 25 dirigenti medici

L’Azienda Ospedaliera Papardo ha predisposto la nuova dotazione organica che inaugura una stagione di concorsi e assunzioni. Con quest’atto formale si attiveranno maggiori servizi per il paziente, con un’implementazione di ruoli e figure che miglioreranno la qualità dei reparti. Giorno 21 la nuova pianta organica sarà oggetto di un confronto con le organizzazioni sindacali.

“Con questo atto siamo finalmente nelle condizioni – commenta il Direttore Generale dell’A.O. Papardo Mario Paino – di poter avviare una serie di assunzioni per alcune figure chiave della nostra azienda. Questo avrà conseguenze positive nella qualità e nell’efficienza dei reparti rivolta all’offerta al paziente. Occorre ribadire che dopo la rete e l’atto aziendale, con la presentazione della dotazione organica la azienda Papardo ha completato gli atti di programmazione e si avvia speditamente a inaugurare la stagione dei concorsi.”

Azienda Ospedaliera Papardo punta allo sviluppo e al rilancio con i nuovi concorsi per Dirigenti Medici

L’Azienda Ospedaliera Papardo ha deliberato l’indizione di concorsi pubblici finalizzati all’assunzione di nuovi dirigenti medici (in totale 25). Si tratta nello specifico della figura di Dirigente Medico per numero 4 posti in Cardiochirurgia, 6 posti in Radiodiagnostica con prevalenti competenze in Radiologia Interventistica e nell’ambito dell’Imaging (TC-RM-Senologia), 2 posti per Malattie Apparato Respiratorio con prevalenti competenze nell’area intensivistica respiratoria, pneumologia interventistica, malattie rare polmonari; 2 posti per Nefrologia e Dialisi; 2 posti in Neurologia; 5 posti in Ortopedia e Traumatologia con prevalenti competenze in chirurgia protesica di elezione di Anca, Ginocchio e Spalla, chirurgia Vertebrale, chirurgia Artroscopica e Traumatologia Maggiore; 1 posto in Otorinolaringoiatria e 3 posti in Neurochirurgia.

Con la delibera verrà pubblicato il bando integrale sulla G.U.R.S. Le figure di Dirigente Medico assunte dall’A.O. Papardo saranno a tempo indeterminato tramite di concorso pubblico.

“Con questo bando, il comprensorio messinese avrà un’occasione importante per potenziare la propria offerta sanitaria grazie a queste assunzioni – dichiara il Direttore Generale Mario Paino – che rappresentano un’importante intensificazione dei percorsi professionali della sanità siciliana. Miglioramento del servizio da un lato e maggiore occupazione professionalizzata dall’altro sono obiettivi che insieme alla nuova dotazione organica saranno per la nostra azienda ospedaliera un volano di sviluppo e rilancio.”

Valuta questo articolo