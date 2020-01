Messina, fermato con oltre 400 kg di neonata a bordo del furgone: pesce sequestrato e maxi multa [DETTAGLI]

9 Gennaio 2020 19:19

Messina: il novelleme era stato commercializzato in violazione delle norme a tutela delle risorse ittiche, che non ne consentono la pesca e la vendita. Pesce sequestrato e multa per circa 29.000 euro al trasportatore di Palermo

Questa notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Santo Stefano di Camastra, nel corso di servizi di prevenzione sul territorio, hanno sottoposto a controllo un furgone, rinvenendo sul mezzo 85 cassette in polistirolo contenenti prodotti ittici del tipo novellame di “sarda” e “cicirello”, per un peso complessivo di 425 Kilogrammi, privi di documentazione che ne attestasse la tracciabilità della filiera.

Nel corso del controllo, i Carabinieri hanno rilevato che il novellame, conosciuto con il nome di “neonata”, era stato commercializzato in violazione delle norme a tutela delle risorse ittiche, che non ne consentono la pesca e la vendita. A seguito degli approfondimenti svolti con la collaborazione dell’Ufficio Locale Marittimo – Guardia Costiera e del S.I.A.O.A. (Servizio di Igiene sugli Alimenti di Origine Animale) del Distretto Sanitario di Mistretta, i militari dell’Arma hanno accertato violazioni amministrative che hanno portato al sequestro dei prodotti ittici ed alla contestazione di sanzioni amministrative per circa 29.000 euro al trasportatore di Palermo peraltro gravato da precedenti specifici.

I prodotti ittici, a seguito degli accertamenti sanitari sono stati riconosciuti idonei al consumo umano e pertanto sono stati devoluti in favore di Enti di beneficenza.

