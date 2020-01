Messina: il Natale al CUS UniMe al rush finale con “Serate … in Corto” e la Festa della Befana

2 Gennaio 2020 19:04

Si avvia verso la conclusione il cartellone di eventi natalizio realizzato dal CUS UniMe: quasi un mese di eventi organizzati alla Cittadella Sportiva Universitaria di Messina, dove è stato allestito un vero e proprio villaggio sportivo, dotato della pista di ghiaccio ecologico, di un playground multidisciplinare e dell’area food

Rush finale per il “Natale al CUS UniMe” con 3 serate di cortometraggio e con la tradizionale Festa della Befana di giorno 6 gennaio. Venerdi 3, sabato 4 e domenica 5 gennaio, con inizio alle 19.30 (palazzetto polivalente, ingresso gratuito) tocca ad una tre giorni di appuntamenti dedicati ai cortometraggi dal titolo “Serate … in Corto”: proiezione di una selezione di cortometraggi tratti dall’Archivio Digitale del Fotogramma D’Oro Short Film Festival, a cura della Federazione Nazionale Cinevideoauditori. Tanti interventi previsti per le tre serate dai temi quanto mai attuali come immigrazione, violenza di genere e razzismo, ma non solo: Maria Andaloro (ideatrice di Posto Occupato), le Dott.sse Mara Siragusa, Donatella Lisciotto, Diletta La Torre, Roberta Cardia ed il Dott. Corrado Randazzo (soci del Laboratorio Psicoanalitico Vicolo Cicala di Messina), la Dott.ssa Fabiana Strangio (socia di Sostieni un paziente a distanza) e Francesco Coglitore (Dir. Artistico del Fotogramma d’Oro Short Film Festival e presidente della FNC, che ha curato la selezione).

L’ultimo appuntamento di questo cartellone al CUS Unime è previsto il 6 gennaio con la Festa della Befana: tradizionale momento di chiusura delle festività che riserverà tante sorprese per grandi e piccini, con una grande tombolata e la Befana pronta a divertire i più piccoli.

