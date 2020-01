Messina, mobilità urbana: il Comune si aggiudica un finanziamento di 1,2 milioni, fondi anche per il tram

9 Gennaio 2020 19:41

500mila euro saranno finanziati per la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e 700mila euro per l’elaborazione di progetti di estensione della rete di trasporto rapido di massa, in particolare della rete tranviaria di Messina

Nella giornata odierna è stato notificato il decreto del Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.0016576 del 16 dicembre 2019 che assegna al Comune di Messina 1milione e 200mila euro così suddivisi: 500mila euro per la redazione del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) e 700mila euro per l’elaborazione di progetti di estensione della rete di trasporto rapido di massa ed in particolare della rete tranviaria attuale. “Un ulteriore risultato eccellente ottenuto da questa Amministrazione – hanno sottolineato il Sindaco Cateno De Luca e il Vicesindaco Salvatore Mondello – in quanto l’assegnazione di questo finanziamento va ad implementare quelli già ottenuti che consentiranno al Comune di Messina di dotarsi di tutti gli elementi utili per pianificare la Città del futuro”.

