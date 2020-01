Messina, lavori al torrente Bisconte-Cataratti: ecco come cambia la viabilità

28 Gennaio 2020 14:05

Messina, le limitazione viarie a Bisconte fino al 12 dicembre per i lavori al torrente

Dopo la protesta dei residenti il Comune di Messina corre ai ripari con un nuova ordinanza che modifica la viabilità cercandone di limitare al minimo i disagi. I provvedimenti viari resteranno in vigore fino al prossimo 12 dicembre.

In via Polveriera è in vigore il divieto di sosta 0 -24 su entrambi i lati; il doppio senso di circolazione; un presidio della Polizia Municipale nelle ore di maggiore flusso veicolare, quindi la mattina dalle 7.30 alle 9.30, dalle 12 alle 16 e dalle 19 alle 21, in prossimità delle intersezioni con le vie Comunale a Camaro e Comunale a Bisconte; il divieto di transito per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate; sono collocati specchi parabolici in corrispondenza di tutte le curve; è vietata la sosta su entrambi i lati della complanare nord (via Comunale Camaro) di viale della Marina Russa per un tratto di 30 metri a monte ed a valle sempre di via Polveriera, provvedendo allo spostamento dei cassonetti r.s.u.; al fine di una migliore regolamentazione del traffico veicolare, è collocata una barriera new – jersey nella bretella che collega via Pietro Castelli con piazza d’Armi, nella parte di immissione con via Pietro Castelli nella zona a monte della chiesa Santa Maria delle Grazie; in caso di inosservanza dei divieti di sosta, è prevista la disponibilità immediata di pronto intervento del carro rimotore; è infine consentito il transito veicolare ai soli mezzi di soccorso ed ai disabili nel tratto di via Comunale Bisconte, dal viale della Marina Russa all’intersezione con via Polveriera.

