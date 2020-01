Messina, lavori al torrente Bisconte: cambia il percorso delle linee bus Atm, ecco come

20 Gennaio 2020 14:18

Messina, le variazioni al percorso e gli orari delle linee bus Atm 14 e 15 festivo

A seguito della chiusura al transito veicolare sino a dicembre 2020 della via Comunale Bisconte, nel tratto compreso tra le vie Camaro e Polveriera, per le linee bus ATM 14 e 15 festivo (Camaro/Catarratti) sono state disposte modifiche al percorso.

Pertanto la linea 14 all’andata dal deposito percorrerà Cavallotti, a destra via S. Maria Alemanna, via I Settembre, via Cesare Battisti, Ospedale Piemonte, semaforo a destra via Comunale, Camaro (piazza Fazio), contrada Luce e piazzetta complesso Mito, da dove ripartirà per il ritorno verso contrada Luce, Camaro Superiore, via Comunale, semaforo Sant’Anna San Paolo, via G. Pilli, viale Europa, via C. Battisti, a destra via T. Cannizzaro, via La Farina, Stazione Centrale e Cavallotti.

La linea 15 da Cavallotti attraverserà a sinistra via S. Maria Alemanna, a destra via T. Cannizzaro, via Pietro Castelli alto, via Pietra Santa, piazza d’Armi, via Militare Bisconti, a destra via Comunale Catarratti e Catarratti da dove al ritorno proseguirà attraverso via Comunale Catarratti, a sinistra via Nicosia, piazza Bisconti, via Nicosia, a destra via Direzione Artiglieria, a destra via Militare Bisconti, piazza d’Armi, a sinistra via Pietrasanta, via P. Castelli, via T. Cannizzaro, via La Farina, Stazione Centrale, Cavallotti e deposito.

