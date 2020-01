Messina: torna il cabaret della Luna Obliqua, va in scena “La vera storia di Biancaneve”

9 Gennaio 2020 20:09

Appuntamento in via Garibaldi a Messina con i “Barcollanti”

Tornano sul palco i “Barcollanti”. E stavolta se la prendono con la principessa per antonomasia. È con il loro cabaret, intitolato “La vera storia di Biancaneve”, che sabato 11 gennaio alle ore 21 e domenica 12 gennaio alle ore 19, si riapre il sipario del Teatro della Luna Obliqua, via Garibaldi 136, a Messina.

Con loro in scena ancora una volta il duo chitarra-voce “I 2 perché” (Riccardo Ingegneri e Silvia La Face).

Quarto titolo de “La Stagione della Luna” 2019/2020, diretta da Sasà Neri, “La vera storia di Biancaneve” (biglietto 5 €, info e prenotazioni al tel. 340.9391685), vedrà on stage Alice Ingegneri, Simone Siclari, Alberto Zaccaro, Alessandra Gugliandolo, Elisabetta Gugliandolo, Arianna Cama, Aurora de Domenico, Carol Minutoli, Caterina Pastura, Chiara Caravella, Chiara Frisone, Damiano Gatto, Davide Caputo, Eleonora Mondello, Emilia Cacciola, Ferdinando Crisafulli, Gaia Scorza, Francesco Gerbino, Giorgio Galipò, Giuliana Quinci, Giuseppe Messina, Laura Fiorello, Laura Motta, Mariangela Bruno, Marina Cacciola, Elisa Messina, Sabrina La Bella, Santi Lembo, Miriana Saja, Viviana Romano e Riccardo Ingegneri (che si dividerà nel doppio ruolo di comico e chitarrista).

Ma c’è di più.

“La vera storia di Biancaneve” sarà ulteriormente replicato, nella stessa sede e negli stessi orari, sabato 25 e domenica 26 gennaio (facendo slittare a data da destinarsi “Il povero Piero – il prologo”, la commedia dei Ladies & Gentlemen prevista in cartellone).

E il motivo è presto detto. Il cabaret della Luna Obliqua in pochissimo tempo ha conquistato un pubblico così numeroso da non poter essere accolto in due sole repliche. Da qui il raddoppio.

Last but not least, come già accaduto con il primo spettacolo di cabaret della Stagione della Luna, quel “Suore Ebbasta” che ha fatto scatenare il pubblico con applausi e risate continue, anche “La vera storia di Biancaneve” farà da apripista al prossimo musical della Compagnia dei Balocchi, quel “Biancaneve” con Chiara Caravella protagonista che sarà in scena il 7 febbraio alle ore 21 al Teatro Annibale, sempre nel cartellone diretto da Neri.

