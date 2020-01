Messina: la Città Metropolitana dona una sedia a rotelle all’Associazione cattolica culturale italiana radioperatori

27 Gennaio 2020 10:12

Messina: l’iniziativa ha potuto avviarsi anche per la collaborazione del dipendente di Palazzo dei Leoni Pippo Previti che ha contributo per il suo esito favorevole

Si svolgerà domani 28 gennaio, alle ore 10.00, presso il Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni la cerimonia di consegna di una sedia a rotelle per la movimentazione del personale con difficoltà deambulatoria, donata alla Città Metropolitana di Messina dall’Associazione A.C.C.I.R. Associazione Cattolica Culturale Italiana Radioperatori di Messina.

La consegna della sedia a rotelle fa seguito ad una specifica richiesta avanzata dal Servizio di Prevenzione dell’Ente che, per l’attuazione del proprio Piano di Emergenza ed Evacuazione, ha evidenziato la necessità di un mezzo che consentisse al personale con difficoltà deambulatoria di raggiungere nel più breve tempo possibile il punto sicuro di raccolta, situato all’esterno, in caso di emergenza.

La disponibilità dell’attrezzatura consente, pertanto, a questa fascia di dipendenti di non subire discriminazioni nei confronti del restante personale, e si innesta in un percorso virtuoso dell’Ente e degli uffici di sicurezza già avviato nel recente passato con iniziative per il miglioramento del benessere organizzativo.

La cerimonia di consegna si svolgerà alla presenza del Presidente e del Coordinatore dell’Associazione A.C.C.I.R. Luciano Clemenza e Rosario Tuve, oltre che dei Responsabili degli uffici della sicurezza dell’Ente e di un gruppo di volontari.

L’iniziativa ha potuto avviarsi anche per la collaborazione del dipendente di Palazzo dei Leoni Pippo Previti che ha contributo per il suo esito favorevole.

Valuta questo articolo