Messina, incidente sul viale Giostra: donna falciata da uno scooter pirata, è grave [FOTO]

Grave incidente sul viale Giostra a Messina: donna travolta da un scooter. Il centauro sarebbe fuggito senza prestare soccorso

Drammatico incidente questa mattina sul viale Giostra a Messina. Intorno alle 8 una donna è stata travolta da un ciclomotore Sh mentre attraversava la strada. Da quanto si apprende, la donna era sulle strisce pedonali. Il centauro dopo l’impatto non si sarebbe fermato per prestare soccorso. La donna è stata soccorsa dai passanti e trasportata in ospedale. Le sue condizioni sarebbero piuttosto gravi: avrebbe riportato gravi ferite ad una gamba e i medici starebbero valutando la possibilità di amputarle l’arto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Municipale per gli accertamenti del caso. A corredo dell’articolo, nella gallery scorrevole, le foto scattate sul posto.

Seguiranno aggiornamenti.

