Incidente a Messina, scooterista si schianta su una catasta di legna in via La Farina [FOTO]

13 Gennaio 2020 18:01

Messina, incidente in via La Farina: scooterista trasportato all’ospedale Piemonte

Brutta disavventura per uno scooterista questo pomeriggio in via La Farina a Messina. L’uomo alla guida del ciclomotore, per cause ancora in corso di accertamento, è finito su una catasta di legna accumulata ai margini della strada dagli operai che si occupano dei lavori di potatura degli alberi disposti dall’amministrazione comunale. L’impatto sembrerebbe sia stato piuttosto violento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Municipale e il personale medico del 118. Il centauro è stato trasportato presso il vicino ospedale Piemonte per le cure del caso.

