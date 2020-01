Messina, il Governo Musumeci sblocca 22 interventi di messa in sicurezza. Soddisfazione dell’assessore Grasso, lavori attesi da anni

5 Gennaio 2020 12:07

La Regione sblocca 22 interventi di messa in sicurezza del territorio della provincia di Messina: il commento dell’assessore Bernadette Grasso

“La mia soddisfazione oggi è duplice, perché fra questi rientra anche l’intervento per la messa in sicurezza di Torrente Paliace e della strada provinciale 157 che collega con i Comuni di Mirto, Longi e Frazzanò, progetto che aveva più volte presentato l’amministrazione di Capri Leone da me guidata, inserito all’interno del IV atto integrativo dell’accordo di programma tra Regione Siciliana e Ministero dell’ambiente, e che il Governo Musumeci ha finalmente sbloccato, continuando a dimostrare grande attenzione per la messa in sicurezza del territorio della provincia di Messina.

L’intervento a salvaguardia del centro abitato “Torrente Paliace” si aggiunge ad altri progetti finanziati nei mesi scorsi, presentati nel corso della mia amministrazione, come la riqualificazione e rigenerazione urbana delle aree a verde e dell’impianto sportivo circostanti le case popolari presenti in Capri Leone centro, la riqualificazione di Piazza S. Antonio e di Piazza Mattarella.”

Lo dichiara, in una nota, Bernardette Grasso, assessore alla Funzione pubblica e alle Autonomie locali della Regione Siciliana.

