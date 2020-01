Messina, 27enne evade dai domiciliari: fermato dalla Polizia con in tasca un paio di forbici [NOME e DETTAGLI]

21 Gennaio 2020 11:55

La Polizia di Stato arresta ventisettenne evaso. È stato fermato in strada a Messina, con addosso un paio di forbici

È stato arrestato ieri, intorno alle 15.30, Giovanni Morgante, messinese, 27 anni.

L’uomo, che da qualche giorno era stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari, è stato riconosciuto dai poliziotti delle Volanti, impegnati nel servizio di controllo del territorio, mentre camminava sulla pubblica via in zona Fondo Fucile. Il giovane, alla vista della pattuglia, ha aumentato la propria andatura, ignorando l’alt dei poliziotti e tentando di dileguarsi nei vicoli vicini ma è stato raggiunto e arrestato per il reato di evasione.

Il ventisettenne, con precedenti di polizia per furto e rapina, teneva inoltre nella tasca del giubbotto un paio di forbici con lama lunga 15 cm. Pertanto, è stato altresì denunciato per possesso ingiustificato di arma o oggetto atto ad offendere. Sarà giudicato stamani con rito direttissimo.

