9 Gennaio 2020 22:46

Stufa in fiamme a Messina, anziana muore nell’incendio della propria abitazione in via Boner

Tragedia a Messina in via Boner dove, questa sera, una 70enne è morta nell’incendio della propria abitazione causato da una stufa. Le fiamme sono divampate nella camera da letto e non hanno lasciato scampo alla donna. Sul posto le forze dell’ordine ed i vigili del fuoco. Dopo l’incidente domestico della notte di San Silvestro, a Montepiselli, un’altra signora è purtroppo deceduta con una dinamica simile.

