Differenziata a Messina: a dicembre sfiorato il 30% [DATI]

2 Gennaio 2020 12:29

Differenziata a Messina, Lombardo (MSBC): “Messina si conferma con una media del 24 % annuale come la prima città metropolitana della Sicilia. Con l’attivazione di altre zone per il porta a porta arriveremo entro fine febbraio al 40%”

“Questo è stato sicuramente l’anno della svolta nella raccolta differenziata a Messina sfiorando a Dicembre il 30%, e grazie a numerose iniziative e impegni affrontati dalla società, l’incremento della percentuale è quello che ha visto l’evolversi del migliore dei trend”. Lo dice Giuseppe Lombardo presidente di Messinaserizi Bene Comune che aggiunge: “Messina si conferma con una media del 24% annuale come la prima città metropolitana della Sicilia. La percentuale media di raccolta differenziata raggiunta nel periodo dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2019 è pari al 24,30%, mentre su base annua la percentuale media è stata appunto pari al 24.00%, con l’incremento del 9,33 a iDcembre rispetto al Dicembre 2018. Il dato è stato incrementato innanzitutto attraverso la migliore organizzazione dei servizi, considerando che i nuovi mezzi sono arrivati solo a partire da Luglio 2019, e successivamente grazie all’incremento del porta a porta sia domestico che commerciale. Il dato importante arriva anche dall’incremento della qualità dei materiali a più alto valore aggiunto, con un aumento di +49,32% di cartone, +46,66% di plastica, +15,35% di lattine, +48,00% di vetro, +20,00% di plastica, ce on un totale medio di + 37,00% di materiali differenziati raccolti e avviati a recupero nel 2019 rispetto al 2018”. “La Società ritiene – conclude Lombardo – che già dai primi mesi del 2020 il dato sulla raccolta diffeenziata potrà superare tranquillamente il 30% stabilmente. Mentre con l’attivarsi della raccolta porta a porta nelle altre tre zone che rimangono tra l’Area +Sud e l’Area Nord il dato si attesterà oltre il 40%, obiettivo che si spera poter raggiungere entro e non oltre il 29 febbraio 2020”.

