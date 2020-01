Messina: Cucè rieletto Decano delle Circoscrizioni

9 Gennaio 2020 15:33

Messina, i presidenti delle circoscrizioni riconfermano all’unanimità il presidente decano Cucè

A seguito dell’approvazione della Delibera consiliare n. 590 del 11/12/2019 con la quale viene approvato il nuovo regolamento sul decentramento funzionale, si è tenuta oggi l’elezione del presidente decano ed è stato riconfermato all’unanimità l’uscente Natale Cucè. A tal proposito il collegio dei presidenti ha invitato il decano ad intervenire in maniera più decisiva in merito al decentramento amministrativo e all’inserimento delle somme in bilancio ascrivibile alle Municipalità, alla luce del nuovo regolamento.

A breve verrà convocato un incontro con il Sindaco il Presidente del Consiglio Comunale ed il segretario generale per definire gli atti amministrativi.

