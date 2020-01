Messina, continua la raccolta fondi per Morgan Bertolami: sabato mercatini e giocolieri in via Manzoni

2 Gennaio 2020 11:37

Sabato a Messina l’iniziativa di beneficenza: il ricavato sarà devoluto alla famiglia di Morgan per l’acquisto di un esoscheletro meccanico

A Messina continua la raccolta fondi per l’acquisto di un esoscheletro per Morgan Bertolami.

Il 4 dicembre, alle 16:00, presso la parrocchia di San Domenico (via Manzoni) si terrà “Il mercatino dell’usato di Natale”. All’interno del salono parrocchiale saranno allestiti stand con varia merce di bigiotteria, giocattoli, accessori uomo donna bambino. Durante il pomeriggio ci saranno diverse esibizioni di giocolieri.

L’intero ricavato delle vendite sarà devoluto a Morgan per raggiungere l’obiettivo di circa 150mila euro.

