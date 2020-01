1 Gennaio 2020 12:11

Capodanno: a Messina ieri pomeriggio è avvenuta la morte di un’anziana signora di 92 anni in un incendio nella sua abitazione nel quartiere di Montepiselli

Tragedia di Capodanno a Messina dove ieri pomeriggio è avvenuta la morte di un’anziana signora di 92 anni in un incendio nella sua abitazione di via Gelone nel quartiere di Montepiselli. Il rogo sarebbe divampato a causa del cattivo funzionamento di una stufa, le fiamme non hanno lasciato scampo alla 92enne.

Foto di repertorio

