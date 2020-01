Messina, scoperta casa lager a Santa Lucia: decine di animali in condizioni critiche [FOTO]

14 Gennaio 2020 11:08

Messina, Vigili Urbani e Carabinieri sequestrano un’abitazione adibita a ricovero abusivo di animali. Proprietario denunciato

Nella mattinata di ieri il personale della sezione di Polizia Specialistica, al comando del commissario Giardina, ha effettuato dei controlli in una abitazione a Santa Lucia sopra Contesse, dove è stata accertato il furto di energia elettrica e la detenzione di animali di specie protetta oltre alla detenzione di cani affetti da Leishmaniosi e pertanto bisognosi di cure specifiche. Inoltre all’interno di altri locali sono state rinvenute decine di animali di varie specie in condizioni critiche. A seguito degli accertamenti le specie protette sono state sottoposte a sequestro finalizzato a confisca per la violazione delle leggi: L.157/92, L.R 33/97 , L. 150/92 e L.240/17. Il responsabile è stato deferito all’autorità giudiziaria. L’interventi sono stati eseguiti in collaborazione con l’arma dei CC della stazione di Tremestieri.

Valuta questo articolo