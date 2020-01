Messina, la denuncia di Cacciotto: “Fondo Pugliatti nel degrado”

11 Gennaio 2020 10:28

Messina, la denuncia di Cacciotto: “le periferie sono abbandonate, il Fondo Pugliatti è nel degrado”

“C’è una Messina nascosta, quella che non è sotto la luce dei riflettori e che si chiama periferia. Qui si vive di semplicità e si è purtroppo abituati a vivere con i disservizi. Qui non si sa se il Cambio di Passo porterà o meno dei benefici. Qui però vivono persone, quelle stesse che durante le campagne elettorali vengono cercate come funghi”. E’ quanto scrive in una nota Alessandro Cacciotto, Consigliere Terza Circoscrizione. “Il problema del degrado delle periferie è purtroppo divenuto una piaga e all’orizzonte non sembra esserci nulla di particolarmente esaltante. Tra le periferie, i quartieri che necessitano di maggiore attenzione non si può non fare cenno a Fondo Pugliatti. I residenti lamentano la mancanza di scerbatura, la presenza di alberi a rischio schianto oltre la presenza di strade ammalorate, senza contare i cronici problemi legati ai sottoservizi ormai vetusti. Sarebbe dunque ora che si avesse maggiore attenzione per pezzi della città che non anno nulla di meno dei salotti buoni della città e che si pongano in essere delle azioni volte al rilancio delle periferie cuore pulsante della città”, conclude.

