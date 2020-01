Messina: appuntamento con la Befana di Meter&Miles

3 Gennaio 2020 18:00

Messina: lunedì presso la Sala Laudamo il tradizionale appuntamento con l’associazione Meter&Miles, un’occasione per ringraziare i cittadini

Si terrà lunedì 6 gennaio presso la Sala Laudamo di Messina dalle ore 09.00 il tradizionale appuntamento con la “Befana 2020″ promossa dall’associazione Meter & Miles che si occupa di progetti rieducativi per persone con handicap presieduta da Saro Visicaro.

180 minuti per ringraziare i cittadini che hanno dimostrato impegno civile ed etico nella lotta all’indifferenza, alle diseguaglianze ed all’ingiustizia, con consegna di attestati di merito e riconoscenza selezionati dalla giuria composta dall’editore Armando Siciliano, da Antonella Caracò, da Roberto Gugliotta. A far parte del Comitato scientifico evento il prof. Maurizio Ballistreri e gli avvocati Carlo Mastroeni ed Ester Isaja. La manifestazione giunta alla 25° edizione sarà presentata dall’avv. Silvana Paratore. Filo conduttore della manifestazione è la citazione” Facciamo quello che è giusto invece di quello che conviene” di Tiziano Terzani.

Valuta questo articolo