Messina: Amata e Bucalo nominate responsabili provinciali di Fratelli d’Italia

14 Gennaio 2020 21:01

Messina: la deputata nazionale e la neo capogruppo all’Ars nominate responsabili provinciali di Fratelli d’Italia. La designazione è stata firmata questa sera, da Giorgia Meloni

Ella Bucalo ed Elvira Amata sono state nominate responsabili provinciali di Fratelli d’Italia. La designazione fortemente voluta dai vertici del partito è stata firmata questa sera, dal presidente Giorgia Meloni.

“Siamo onorate dell’incarico ricevuto – hanno commentato la deputata nazionale e la capogruppo all’Ars – un compito che accettiamo con grande entusiasmo e spirito di servizio. Cercheremo di ricambiare con passione, impegno e soprattutto con il lavoro quotidiano, la fiducia che il partito ha riposto in noi. Grazie al nostro leader Giorgia Meloni, ed al Coordinatore Regionale della Sicilia orientale Salvo Pogliese, con il quale ci raccorderemo in vista delle prossime ed importanti scadenze elettorali amministrative che ci attendono in tutta la provincia. Fratelli d’Italia anche a livello siciliano è l’unico partito in continua espansione, perché ha dimostrato coerenza, serietà e concretezza”.

