Messina: al Teatro Savio arriva Marco Capretti, il comico di Made in Sud

29 Gennaio 2020 10:54

Il comico romano porta in scena a Messina lo spettacolo “Stanno in mezzo a noi”

Direttamente da Made in Sud e da SCQR arriva a Messina il comico romano Marco Capretti con il suo spettacolo “Stanno in mezzo a noi”, sabato 1 febbraio ore 21 al Teatro Savio per la rassegna “Aria nuova in Me”. Ad esibirsi sarà un vero e proprio professionista della risata, Marco Capretti, uno dei comici più amati della trasmissione di Raidue, Made in Sud, e apprezzato dal grande pubblico come conduttore del format SCQR (Sono Comici Questi Romani). Comico romano ormai da anni presente nei teatri e nei locali della capitale, i suoi spettacoli sono schietti ed accomodanti tendono ad annullare la distanza tra l’artista ed il pubblico, risultando estremamente divertenti. Sarà una serata all’insegna del divertimento e della comicità.

biglietto intero € 13

socio ARB e CRAL convenzionati € 10

biglietteria Teatro Savio:

martedì e Giovedì dalle 10 alle 12

lunedì e venerdì dalle 17 alle 19

per info e prenotazioni

090.8960938 – 335.7841234

Valuta questo articolo