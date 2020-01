Messina, per 6 giorni acqua ridotta in città: rubinetti a secco a partire delle 15. Un lettore indignato scrive a StrettoWeb: “Amam prende in giro i cittadini”

6 Gennaio 2020 18:47

A Messina si preannunciano giorni di disagi per l’acqua: da oggi e nelle giornate del 7, 8, 10 e 11 gennaio l’acqua l’acqua sarà distribuita soltanto fino alle 15. Nella sola giornata di giovedì 9 gennaio, invece, l’erogazione sarà interrotta alle 12. I tecnici Amam stamattina si sono recati in sopralluogo a Fiumefreddo per verificare le condizioni dell’acquedotto, dal momento che lo scorso 27 dicembre si sono verificati problemi alla pompa numero 2 e ieri alla pompa numero 1.

Grazie agli interventi di manutenzione dell’aprile 2019 che hanno permesso di avere a disposizione tutte e 5 le pompe presso l’impianto di Fiumefrddo-Torrerossa, quella che poteva essere un’interruzione dell’erogazione idrica di 48 ore si limiterà a poche ore giornaliere di riduzione nelle giornate che vanno da oggi fino all’undici gennaio.

“Se non avessimo messo in funzione le altre 2 pompe oggi, a causa di due guasti alle pompe n.1 e n.2, spiega Puccio- avremmo avuto una sola pompa a disposizione (con erogazione di sole 3 ore per 5 giorni) e per giunta a ridosso degli interventi di adeguamento alle direttive europee sicurezza già programmati per il 9 gennaio con limitazione erogazione già prevista”. Durante queste giornate verranno eseguiti interventi di limitazione perdite sull’acquedotto in territorio di Ali Terme.

Amam nelle prossime ore comunicherà nel dettaglio le limitazioni d’orario giornaliere. La comunicazione non interessa i villaggi Sud, i villaggi Nord e le zone fornite dal serbatoio Mangialupi, come il viale Europa e via La Farina.

Un cittadino infuriato scrive a StrettoWeb: “È da maggio che siamo senz’acqua il pomeriggio”

E intanto monta la rabbia dei cittadini per i disservizi Amam. Un lettore residente in zona viale Boccetta, appresa la notizia delle limitazioni dei prossimi giorni, ha scritto alla nostra redazione commentando:

“Da maggio hanno interrotto completamente l’erogazione a partire dalle ore 13, poi diventate 14, raramente fino alle 16. Da Natale la situazione è peggiorata e oggi mi hanno detto del guasto e dell’interruzione dell’erogazione. Amam non comunica nulla sito. Per favore fate informazione, questi prendono in giro la cittadinanza! Mi chiedo, e lo chiederò al mio legale, se non siamo al 340 c.p”.