Messina: a Castroreale memoria e storia della Shoah

16 Gennaio 2020 18:27

Messina: a Castroreale una tre giorni dedicata alla memoria

A Castroreale memoria e storia della “Shoah”, nel ventennale della giornata del ricordo, i lavori sono iniziati giovedì 16 nell’auditorium del SS Salvatore e si concluderanno sabato 18 gennaio nell’aula magna del Liceo delle Scienze Umane. L’interessante convegno dal titolo “Memoria e Storia della Shoah” si svilupperà su tre giornate, in location di grande impatto artistico e negli angoli storici di Castroreale uno dei borghi più bello d’Italia. L’evento è stato aperto dai saluti del sindaco dott. Alessandro Portaro e dall’assessore alla Cultura prof.ssa Maria Concetta Sclafani.

Di grande spessore i relatori, come il prof. Walter Barberis, ordinario di Storia Moderna presso l’Università di Torino e Presidente della Casa Editrice Einaudi, il prof. Saul Meghnagi già Presidente dell’Istituto per la Formazione di Roma e coordinatore della Commissione Educazione presso l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, il dott. Roberto Riccardi Generale di brigata e scrittore, che attualmente regge il Comando nazionale per la Tutela del Patrimonio Culturale, i professori Giuseppe Fontanelli associato di letteratura contemporanea e Salvatore Bottari associato di storia moderna entrambi presso l’Ateneo messinese, il dott. Giuseppe Campagna ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Messina e specialista di studi ebraici. I lavori della giornata iniziale sono stati moderati da Laura Simoncini presidente dell’Ucsi Messina e nella seconda giornata da Domenico Interdonato presidente dell’Ucsi Sicilia. Brani delle opere di Primo Levi e Roberto Riccardi e una poesia di melo Freni saranno letti dall’attore Sebastiano Lo Monaco.

L’evento, che coinvolge diverse istituzioni scolastiche del territorio, oltre alle scuole di Castroreale (Liceo delle Scienze Umane, Scuola Media e Scuola Primaria), si propone di sollecitare una riflessione sulla necessità di coniugare la testimonianza e la memoria con l’analisi storica approfondita e documentata onde evitare che, scomparsi i testimoni diretti, a poco a poco si depositi il velo dell’oblio su un evento unico nella sua tremenda ferocia. Il convegno, al quale la senatrice Liliana Segre ha fatto pervenire un indirizzo di saluto, e l’Assessorato ai beni Culturali della Regione Siciliana ha concesso il Patrocinio gratuito, si concluderà con un concerto di musica sefardita dal titolo “Un volo leggero… per rispondere con la vita” con la cantante Evelina Meghnagi, e i musicisti Antonio Putzu, Raffaele Pullara, Ettore Baiamonte, Salvo Compagno.

