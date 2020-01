Maxi rissa tra 3 famiglie, 10 persone arrestate

2 Gennaio 2020 11:56

La maxi rissa è scoppiata davanti ad un bar a Napoli

Per una rissa scoppiata davanti ad un bar sulla Circumvallazione esterna di Napoli, i carabinieri di Giugliano hanno arrestato dieci persone e ne hanno denunciate altre quattro. Ad affrontarsi – per motivi ancora tutti da accertare – i componenti di tre diverse famiglie, armati di bastoni, spranghe e addirittura mattoni. All’arrivo dei militari molti sono riusciti a fuggire. Per dieci di loro sono invece scattate le manette. Delle quattro persone denunciate, due sono riuscite a fuggire mentre le altre due sono minorenni: un 13enne e un 16enne. Tutti gli arrestati sono ai domiciliari e sono in attesa di giudizio. Dovranno rispondere di rissa aggravata, lesioni personali e porto di oggetti atti ad offendere.

Valuta questo articolo