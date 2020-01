30 Gennaio 2020 14:12

Maturità: al classico Greco-Latino, allo Scientifico Matematica-Fisica. Azzolina: “il colloquio orale sarà multidisciplinare”

Maturità 2020- La Ministra Azzolina svela le materie per la maturità: per il Liceo scientifico, le seconde materie scritte saranno Matematica e Fisica mentre per il Classico, Greco e Latino: traduzione di Greco e analisi di Latino. Per l’indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera, articolazione Enogastronomia, le materie della seconda prova saranno Laboratorio di servizi enogastronomici-cucina e Scienza e cultura dell’alimentazione. All’Istituto per i Servizi per l’agricoltura, i ragazzi avranno Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore ed Economia agraria e dello sviluppo territoriale. Al Tecnico per il Turismo ci saranno Discipline turistiche e aziendali e Lingua inglese. Al Tecnico indirizzo Informatica, Sistemi e reti e Informatica. Al Liceo delle Scienze umane, opzione Economico-sociale, ci saranno Diritto ed Economia politica e Scienze umane.

