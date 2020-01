Marta Fascina, la “nuova fiamma” di Berlusconi è di Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) [FOTO]

9 Gennaio 2020 15:39

Si parla di una “nuova fiamma” per Silvio Berlusconi ma Alessandro Cecchi Paone, amico della Pascale, smentisce

Secondo indiscrezioni che girano sul web, Silvio Berlusconi avrebbe una nuova fiamma, Marta Fascina. La giovane deputata di Forza Italia è stata eletta alle Politiche del 2018 alla Camera dei Deputati nella circoscrizione Campania 1.

Marta Fascina napoletana della zona di Portici, è nata il 9 gennaio del 1990 (oggi compie 30 anni) a Melito di Porto Salvo in provincia di Reggio Calabria.

Secondo Dagospia, fra lei e Berlusconi ci sarebbe qualcosa di più di una semplice relazione professionale ma Alessandro Cecchi Paone molto amico della Pascale, ex fidanzata del Presidente, è intervenuto per smentire: “Un’enorme balla, un’enorme stupidaggine che mi sembra inverosimile, per me non c’è nulla di vero. Io non ne so nulla, per quanto mi riguarda non ci sono novità tra Francesca e il Presidente che stanno insieme da almeno dieci anni“.

