Mariastella Gelmini: “sono molto grata a questa città, ci ho vissuto un anno e per me il volto del Sud ha il volto di Reggio Calabria”

4 Gennaio 2020 17:17

Stamattina Mariastella Gelmini ha partecipato all’apertura della campagna elettorale di Jole Santelli a Reggio Calabria e ha speso parole di grande affetto per la città calabrese dello Stretto

“Io sono molto grata a questa città che mi ha ospitato tanti anni fa, ho avuto la possibilità di stare qui un anno e di fare pratica forense, e per me il volto del Sud ha il volto di Reggio Calabria. Torno qui sempre con grandissimo piacere e anche con una certa emozione, perchè da questa terra ho portato via tante cose belle, a partire dalla cucina e dal cibo che è straordinario, non ho mai mangiato bene come nell’anno in cui sono stata qui, ma ho imparato anche il calore, l’orgoglio e la capacità forense di coloro che operano in questa terra, e quindi davvero per me è stata un’esperienza straordinaria. Oggi sono qui per sostenere quella che sarà la prossima Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. Una donna, un’amica, una persona che ormai ho nel cuore e che ho imparato a stimare in questi anni in cui abbiamo fatto politica insieme“. Con queste parole, stamattina, la Capogruppo alla Camera di Forza Italia, Mariastella Gelmini ha aperto la campagna elettorale di Jole Santelli a Reggio Calabria, testimoniando la grande attenzione di Forza Italia alle elezioni calabresi.

“Ve lo dico con sincerità e con profonda convinzione – ha proseguito la capogruppo azzurra – avete una grande opportunità, perchè Jole Santelli non è solo una donna coraggiosa e appassionata, ma è soprattutto una calabrese orgogliosa come ho constatato in questi anni alla Camera. Non c’è stato provvedimento, tema o progetto sul quale Jole non aprisse gli occhi pensando alla sua Calabria e al Mezzogiorno. E non l’ha fatto da quando è stata candidata, lo fa da sempre, a volte la prendevamo in giro perchè sempre con questa Calabria, sempre con il Sud, ma basta scherzavamo. Invece lei è sempre stata attenta ai risvolti di ogni provvedimento per capire quale poteva essere il vantaggio e la ricaduta per questo straordinario territorio. E’ una donna determinatissima, è una donna che ha la stima del Presidente Berlusconi perchè ha abbracciato la bandiera di Forza Italia tanti anni fa e non l’ha mai abbandonata nella buona e nella cattiva sorte, ed è anche una donna giovane, competente ed esperta. In questi anni è passata la vulgata secondo la quale per fare politica non servano competenze ed esperienze, tutto sommato basterebbe voler fare politica. In realtà – certo che la passione fa molto – ma poi non si governa un Comune, una Regione, se non si hanno acquisiti quegli elementi che sono fondamentali per garantire il buongoverno. Guardate com’è ridotta Roma, guardate com’è ridotta Torino, guidate da persone che non hanno avuto l’umiltà di imparare. La politica è una passione innanzitutto, ma deve avere competenza, professionalità, esperienza. Tutte doti che Jole ha perchè ha ricoperto ruoli importanti di governo e ha voluto stare sempre vicino alla sua terra. Ha tutte le qualità per far voltare pagina a questa Regione dopo il grande fallimento del Partito Democratico e della sinistra“.

“Abbiamo letto il programma di Callipo e per un attimo abbiamo avuto la sensazione di leggere un programma, e anche un insieme di considerazioni, di chi e’ arrivato dalla luna” ha aggiunto Mariastella Gelmini. “Ma lo sa Callipo che e’ il candidato della sinistra? Quando parla delle condizioni disastrose della Calabria, lo sa che alla guida della Regione ci sono quelli che l’hanno ridotta cosi’?. Lo sa – ha proseguito – che la forza politica che e’ stata al governo nazionale quasi ininterrottamente – con l’eccezione dei quindici mesi della parentesi del governo giallo-verde – dal 2011 in poi e’ il Partito democratico?” Callipo “e’ il candidato ‘civico’ di Zingaretti: e’ andato a togliere le castagne dal fuoco al Pd. Dieci anni fa Callipo fu il candidato alla presidenza della Regione di Di Pietro, sostenuto anche da De Magistris e nonostante cio’ non e’ riuscito neanche a convincere i grillini. Noi abbiamo cosi’ tanto rispetto della storia centenaria della sua impresa che vorremmo che Callipo restasse si’ in Calabria, ma alla guida della sua azienda. Li’ siamo sicuri che potrebbe continuare a fare bene. Perche’ al governo della Regione, sarebbe prigioniero del Partito democratico“.

“Dal 2011 in avanti – ha aggiunto ancora Mariastella Gelmini – non abbiamo mai avuto in Italia un governo votato dagli elettori, dovevano essere governi di emergenza nazionale, ma hanno combinato solo disastri. Dopo tanti anni in cui abbiamo subito maggioranze strampalate, questi incompetenti che sono al Governo oggi stanno picconando lo Stato di Diritto, condannado gli italiani al fine processo mai, all’ergastolo processuale – anzichè accelerare i processi e avere una giustizia più giusta e più veloce – all’abolizione della prescrizione rendendo ancor più difficili gli investimenti nel nostro Paese. Hanno intrapreso la direzione della logica del sospetto, dell’invidia sociale, l’abuso delle intercettazioni, la confisca allargata per chi è solo sospettato di evasione che però non è stata accertata. Ma chi volete che venga a investire in Italia se le regole sono queste, con una burocrazia asfittica e una giustizia giustizialista per uno Stato nemico delle imprese. Oggi il Centro/Destra ha una grande responsabilità, quella di indicare una rotta, la strada per un cambiamento vero e una rinascita di questo Paese. Io ve lo dico da donna del Nord, di Milano, di Brescia: io ho la consapevolezza precisa che l’Italia non riparte se non riparte il Mezzogiorno, se non riparte la Calabria. Se noi non riduciamo il divario nord-sud, l’Italia non ce la può fare. Noi abbiamo il dovere di dare ai nostri giovani non solo il programma Erasmus, va bene che girino il mondo e imparino le lingue facendo esperienze, ma poi l’estero non deve essere una strada obbligata perchè qui non c’è lavoro e non si può costruire una famiglia o mettere al mondo dei figli perchè non ci sono certezze; noi con i giovani non ce la caviamo con il reddito di cittadinanza, dobbiamo dare un futuro e un lavoro, dobbiamo dare ai giovani la possibilità di scegliere se esprimere il loro talento qui, dove sono nati, dove hanno le loro radici, dove hanno la loro identità e devono avere opportunità di un futuro. Il futuro della Calabria è nelle mani di Jole. Io sono certa che, conoscendo il metodo con cui lavora, Jole non si risparmierà. Non sarà una donna sola al comando perchè ha il senso della squadra: questo ce l’ha innato e l’ha imparato anche dal presidente Berlusconi, e insieme a tutti ha costruito 6 liste, il doppio di quelle della sinistra. Un dato che la dice lunga sul fatto che ci sia un progetto: non ce la caviamo con slogan su facebook, c’è una grande progettualità. Accanto a Jole ci saranno tutti i governatori del Centro/Destra che da Nord a Sud stanno lavorando bene, portando modelli positivi nella sanità, nell’istruzione, nelle infrastrutture. Il futuro della Calabria passa dal 26 Gennaio, ripartendo la Calabria ripartirà il Sud. Verrà anche il Presidente Berlusconi per una battaglia che ci consentirà di vincere anche a livello Nazionale, perchè Jole deve poter avere una sinercia con il governo Nazionale, e questo governo Pd-M5S prima va a casa e meglio è, hanno solo regalato una manovra di tasse, spesa pubblica e manette, dimenticandosi del Sud e bloccando le grandi opere. Vinciamo in Calabria e da qui torniamo a vincere anche a livello Nazionale con il Centro/Destra unito. E’ un piacere vedere qui oggi tutti i partiti di Centro/Destra, che siamo uniti dappertutto a differenza di Pd e M5S che litigano al Governo. Siamo uniti nelle Regioni, nei Comuni e rappresentiamo l’unica alternativa alle chiacchiere e all’incompetenza del Movimento 5 Stelle e alla ricetta statalista e veterocomunista del Partito Democratico che dov’è andato ha lasciato solo dei grandi buchi, mi pare che qui la Regione sia in esercizio provvisorio… Da qui, come dall’Emilia Romagna, in cui si votera’ nello stesso giorno, con un’altra donna del centro-destra – ha aggiunto – puo’ partire la riscossa dell’unica coalizione politica vera in questo momento in Italia che e’ la coalizione di centro-destra e che, grazie anche al voto dei calabresi del 26 gennaio, tornera’ al governo nazionale. La sfida e’ decisiva, l’avversario vero e’ insidioso ed e’ la sinistra, che puo’ farsi sardina o tonno, ma sempre sinistra e’. E la sinistra non puo’ dare una prospettiva di crescita e di sviluppo a questa regione. Tutti uniti per Jole Santelli, tutti uniti per il Centro/Destra: noi ci siamo, ci siamo adesso in campagna elettorale ma ci saremo soprattutto dopo, perchè le promesse siamo abituati a mantenerle“.

