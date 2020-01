Maria Antonietta Rositani, la lettera del padre al presidente Santelli: “da donna faccia risplendere la Calabria e si ricordi di chi subisce maltrattamenti”

28 Gennaio 2020 15:50

La commovente e sentita lettera del padre di Maria Antonietta Rositani, donna vittima di un tentato femminicidio: le parole rivolta al neo presidente Jole Santelli

Una lettera che colpisce direttamente nel cuore. Il sign. Carlo, padre di Maria Antonietta Rositani, donna che lo scorso marzo è stata vittima di un tentato omicidio per mano dell’ex marito Ciro Russo, ha scritto una lettera al nuovo presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. Di seguito il testo:

“Gentile Presidente Jole Santelli,

Nell’augurarle da calabrese buon lavoro e come figlio e Padre

di questa nostra bella terra Italia

spero tanto

gentile Presidente

che Lei oltre alle belle parole lasciate dai suoi predecessori

troverà il modo migliore

dal suo alto scranno

del suo nuovo importante incarico

a dare più luce

attenzione e amore

a tanta brava e povera gente di questa nostra dimenticata bella terra della Calabria

Lo spero tanto

gentile Presidente e mi affido a Lei

con tutto il cuore massacrato

da una tragedia disumana.

Mi affido a Lei

gentile Presidente

Prima “Donna”

della Regione Calabria

a governare la Regione Calabria

sin dalla sua istituzione..

A Lei che è “Donna” “Figlia”

non si dimentichi ‘Mai’

di essere donna: il dono più prezioso che Dio ha donato a noi umani sulla terra.

E da Donna non si dimentichi

di dare più attenzione alle “Donne”

Lei che è Donna..

E si ricordi anche di tutte le donne maltrattate,dei più deboli,dei bisognosi..e non si dimentichi

di mia figlia

della mia Bambina Maria Antonietta

Mia figlia

che da quasi undici mesi

è ricoverata in un Ospedale a Bari inerme e sofferente su un letto

di una grande Eccellenza Sanitaria

di questa nostra bella Italia..

E mi auguro con tutto il cuore

che Lei Gentile Presidente rappresentate delle nostre istituzioni

non lasci al vento

come tutti gli altri

parole

sorrisi e abbracci alla mia Bambina

e che non faccia anche Lei

gentile Presidente

come il suo predecessore

che non ha mai speso una parola sulla tragedia disumana accaduta a mia figlia

quel 12 Marzo in via Frangipane a Reggio Calabria

E di lei..

della mia Bambina

addirittura

di mia figlia il Governatore uscente sembrerebbe

che non conoscesse

nemmeno

la sua storia saltata da quel 12 Marzo

alle cronache nazionali..e non conoscesse nemmeno di quelle tre denunce fatte da mia figlia negli anni alle Autorità…e poi da me trovate dopo l’attentato a mia figlia impolverate di ” Disattenzioni ” tra faldoni dei grandi Palazzi della legalità.

Una tragedia un ” Delitto” una tragedia accaduta per disattenzioni dello Stato

che ha permesso

a un uomo

” non uomo “a commettere

su una via

di una strada

di una grande città della nostra bella Calabria…un orribile disumano crimine

Bruciare una Donna

Bruciare la Madre dei due suoi figli Annie e William.

Solo perché secondo la sua cultura malata..un uomo “Non si lascia “!

Un uomo non si fa lasciare mai da una donna

A non conoscere la storia

di mia figlia

un uomo delle Istituzioni Italiane

che fino a ieri

era il Presidente della Calabria

Governatore di una Regione

di questa nostra bella terra Italia

Lui Governatore della nostra Calabria

sembrerebbe

che fosse all’oscuro di tutto

Lui

al buio di tutto dell’accaduto a Maria Antonietta

a differenza invece

del nostro Presidente

della Repubblica

Sergio Mattarella..

che il giorno

della consegna nelle sue mani

della mia lettera

disse subito a don ..Aldo Bonaiuto

di conoscere perfettamente la tragedia della mia Bambina….

Che dirle gentile Presidente…..

Io sono certo

che da Donna..Lei.. riuscirà

a riportare alla luce

la bellezza

i profumi

il fascino e lo splendore alla nostra amata Calabria

senza mai dimenticarsi di essere Donna e di abbracciare ai pensieri del suo cuore i più deboli

le persone anziane e tutti coloro

che soffrono su questa terra maltrattata da sempre

La nostra povera terra di Calabria. E poi si annodi al suo nobile cuore il tanto bisogno di lavoro che manca in Calabria si ricordi .. dei nostri figli Costretti ancora oggi come i nostri nonni ad emigrare. E da uomo e Padre mi inchino a Lei gentile Presidente invocando solo Amore e Pace..sempre. Mai vendetta. La violenza è una brutta “Bestia”

Gentile Governatore l’aspettiamo se le fa piacere io e mia figlia a Bari col suo sorriso di Donna di sempre..

Non ballerò con lei gentile Presidente la Tarantella perché purtroppo mio malgrado a differenza dell’onorevole Francesco Cannizzaro e del Senatore Maurizio Gasparri non la so ballare..ma sicuramente mi onorerò di darLe il benvenuto al Policlinico di Bari in una grande Eccellenza Sanitaria della nostra bella Italia e di farle in un inchino un baciamano

Con stima e auguri per il suo nuovo incarico.. Un augurio dal cuore da parte di un Padre disperato…che crede ancora oggi nonostante tutto al Tricolore e alle Istituzioni.

Grazie ..

Un inchino.

Papà Carlo..”.

Valuta questo articolo