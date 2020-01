Maria Antonietta Rositani, oggi l’incidente probatorio: Ciro Russo andrà in Ospedale. “Viene qui per farmi paura, dirà che è fiero di ciò che ha fatto e che rimarrò in questo letto finchè non muoio, ma io non mi spavento” [VIDEO]

30 Gennaio 2020 12:54

Oggi si svolgerà l’incidente probatorio presso l’ospedale di Bari dove si trova ricoverata Maria Antonietta Rositani

Si doveva svolgere lunedì a Reggio Calabria il processo per Ciro Russo, l’uomo che ha tentanto di uccidere l’ex moglie, Maria Antonietta Rositani gettandole benzina sull’auto e dandole fuoco. Dopo la terribile aggressione del 12 marzo scorso, Maria Antonietta Rositani si trova ancora ricoverata al Policlinico di Bari.

Oggi invece, come già annunciato da Maria Antonietta Rositani qualche giorno fa, si terrà l’incidente probatorio presso l’ospedale di Bari. L’incidente probatorio farà quindi diventare la camera di ospedale di Maria Antonietta, un’aula di tribunale con gli avvocati di tutte le parti e la presenza di Ciro Russo, l’ex marito, che ha confermato la presenza.

Maria Antonietta poco prima dell’inizio dell’incidente ha affermato “sono tranquilla perchè dirò la verità, Ciro Russo sarà presente, pensa che mi spaventa ma io sarò forte, spero di farcela, stringerò forte il mio rosario“.

“Io so che non sono sola, sono sicura che anche questo passerà. In questo momento mi sento tranquilla e spero di riprendere presto la mia vita in mano. Ho incominciato la terapia del dolore e spero faccia tanto effetto perchè in questo momento ho paura del dolore, spero di poter rialzarmi e incominciare a fare qualche passo per poter vedere finalmente una porta spalancare e vedermi fuori dall’ospedale e tornare da mia nonna, da mio figlio che sta dando cenni di un abbattimento, da mia figlia per ridarle stabilità e dai miei genitori che sono stanchi”.

Continua ancora Maria Antonietta “lui sarà qui per dimostrare a tutti che c’è ed esiste ed è fiero di ciò che ha fatto come se nulla fosse, si siederà nella poltrona e dirà io qua sono arrivato con le mie gambe invece tu sei immobilizzata in un letto e ci devi restare in eterno finchè non muori”. In questo momento non mi interessano le cicatrici che ho ma mi interessa solo tornare a casa”.

