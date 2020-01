Marcello Lippi è informato sugli amaranto: “So benissimo il campionato che sta disputando la Reggina”. E su quell’accesa conferenza stampa…

2 Gennaio 2020 21:35

Ospite d’eccezione a ‘Vai Reggina’, è intervenuto telefonicamente Marcello Lippi, allenatore campione del mondo con l’Italia nel 2006

Un grande del calcio italiano. Il magnifico condottiero di una squadra che ha fatto sognare e gioire un’intera nazione. In quelle notti di Germania 2006, Marcello Lippi guidava l’Italia che poi alzò al cielo la Coppa del Mondo. Ma, prima ancora, molto bene aveva fatto con la Juve, anche in Europa. L’allenatore di Viareggio è stato ospite telefonico di ‘Vai Reggina’, sul canale ufficiale del club, e ha dimostrato di seguire con grande attenzioni le vicende legate agli amaranto.

“So benissimo quello che sta facendo la Reggina. Non so quanti punti di vantaggio abbia sulla seconda ma sono a conoscenza del grande campionato che sta disputando. Sicuramente 15 mila persone allo stadio ci sarebbero state anche se sulla seconda ci fosse stato un solo punto anziché dieci. Perché la gente ha capito che cosa questa squadra sta facendo, e poi c’è unità d’intenti ed entusiasmo. Che ricordo ho di Reggio Calabria da avversario? Sono molti anni che non ci vengo, ma mi ricordo sempre di una società composta da gente seria, di una squadra competitiva. L’episodio che ricordo maggiormente è il famoso Reggina-Inter in cui perdemmo in rimonta e fui protagonista di quell’accesa conferenza stampa. Non fu rabbia, ma dispiacere ed insoddisfazione. Avevamo vinto la prima in casa, stavamo vincendo anche lì e poi la buttammo per supponenza”.

