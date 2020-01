29 Gennaio 2020 10:30

Le parole di Mara Carfagna vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia

“Sono molto felice per la vittoria di Jole Santelli. Lei è una figura storica di Fi, il suo successo è un segnale importante per tutte le donne del Sud e la dimostrazione che il partito ha una classe dirigente valida che meriterebbe più incoraggiamento“. Lo afferma in un’intervista al Messaggero Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.

