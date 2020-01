Manuel Pasqual lascia il calcio e ringrazia anche la Reggina [FOTO]

11 Gennaio 2020 13:51

Manuel Pasqual lascia ufficialmente il calcio, lo fa attraverso un lungo messaggio sui social in cui ringrazia anche la Reggina

A 37 anni, e dopo 20 da professionista, Manuel Pasqual annuncia ufficialmente l’addio al calcio. Una carriera importante la sua, legata a stretto contatto ai colori viola: ben 11 stagioni consecutive con la maglia della Fiorentina, di cui è stato anche capitano, con cui ha giocato in Champions League e che gli ha permesso di giocare per la nazionale.

Ma prima di diventare grande, l’esterno sinistro è partito dalla… Reggina. Ebbene sì, sono tre le stagioni alle giovanili amaranto per Pasqual, dal 1996 al 1999. E’ dalla città dello Stretto che spicca il volo per una carriera di tutto rispetto. Proprio la Reggina, insieme alle altre squadre di cui fa parte, viene citata nel lungo ringraziamento che il calciatore ha affidato a Instagram.

“GRAZIE GRAZIE GRAZIE – si legge – A tutte le squadre: Musile, Noventa, Gorghense, Fossalta, Reggina, Derthona, Pordenone, Treviso, Arezzo, Fiorentina ed Empoli”. “Al mio sponsor @nikefootball che per 15 anni è ‘stato ai miei piedi’ e a chi ci lavora che mi ha permesso di rappresentare un grande marchio in tutta Europa. Agli Amici storici sempre presenti nel bene e nel male….ma sempre a fare il tifo – A mamma Daniela, papà Loris e mia sorella Alessia che hanno condiviso qualsiasi mia scelta anche la più difficile – A Mirca che ha capito i momenti (sconfitte, infortuni, tribune…) ed è sempre riuscita a farmi vedere il calcio da un altro punto di vista dandomi forza… A Nicolò, Aurora e Andrea che solo loro mi strappavano un sorriso quando perdevo o non giocavo. A Firenze e ai Fiorentini che ci hanno adottato in tutto e per tutto…anche quel tifoso che dalla maratona mi spronava urlandomi “ALZALO UN CROSS !!!” Beh ora posso dirgli che i miei attaccanti preferivano la palla veloce e bassa sul primo palo. Ora sono un po’ più grande, volto pagina …inizia una nuova storia….una nuova sfida…una nuova avventura”. Di seguito le FOTO.

