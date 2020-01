Dramma in Calabria: incidente durante una battuta di caccia, maresciallo della Guardia di Finanza ucciso da alcuni colpi di fucile [NOME e DETTAGLI]

12 Gennaio 2020 22:51

Dramma Calabria: un maresciallo della Guardia di Finanza è morto in seguito alle ferite riportate nel corso di una battuta di caccia nelle campagne del comune di Maierato

Tragedia in Calabria dove un maresciallo della Guardia di Finanza, Luca Pulzoni, di 29 anni, originario di Avezzano, è morto in seguito alle ferite riportate nel corso di una battuta di caccia nelle campagne del comune di Maierato, nel vibonese. L’uomo sarebbe stato colpito da alcuni proiettili esplosi involontariamente da una delle persona che lo accompagnava. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo senza vita ed i medici del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. La salma è stata trasferita nella la camera mortuaria dell’ospedale di Vibo Valentia.

