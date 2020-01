Mahle: Gribaudo (Pd)-Costanzo (M5s), revocati licenziamenti, si guardi a futuro

30 Gennaio 2020 23:15

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – ‘Oggi al Mise sono stati fatti buoni progressi sulla vertenza Mahle: l’azienda ha accolto la richiesta delle maestranze e del ministero, ritirerà i licenziamenti e si aprirà una fase negoziale fra le parti sociali, con la nomina di un advisor che consenta di guardare al futuro dei due stabilimenti. La crisi non è finita, ma oggi è stato fatto un passo in avanti, grazie alla serietà del governo e soprattutto grazie ai lavoratori che sono rimasti uniti per salvare la loro fabbrica”. Lo dichiarano le deputate piemontesi Chiara Gribaudo del Pd e Jessica Costanzo del M5s, presenti al tavolo oggi a Via XX Settembre.

‘Tra le ipotesi – aggiungono le due deputate – c’è la cassa integrazione per reindustrializzazione, o la casse per cessazione con percorso di reindustrializzazione e politiche attive per i lavoratori. Continueremo a seguire da vicino la vicenda della Mahle che riguarda il futuro di 450 famiglie, e anche quello dell’automotive in Piemonte e in Italia. Ora tutte le parti devono dare il massimo per seguire questo percorso, a cominciare dalla Regione con il prossimo tavolo previsto per il 7 febbraio”.

Valuta questo articolo